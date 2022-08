FOGGIA – L’umore a Foggia è cambiato totalmente in un paio di mesi. Dall’addio di Zeman che aveva gettato nello sconforto almeno la metà dei tifosi a questo finale di ritiro che sta vedendo il club rossonero protagonista del calciomercato. Ora i sostenitori rossoneri sono più vicini a Canonico tanto che sono già stati sottoscritti 1000 abbonamenti in poco più di una settimana. Perché se è vero che la società deve fare il suo puntellando una rosa competitiva per la prossima stagione è anche vero che i tifosi possono fare la loro parte: l’arrivo di Schenetti è stata un’altra bella ciliegina sulla torta. Ora il Foggia è ricco di fantasia tenendo in considerazione la presenza di Curcio, Peralta e Schenetti. Tre n.10 che possono fare esplodere la batteria dell’attacco foggiano. Le ultime notizie di calciomercato hanno talmente convinto i tifosi che il la partenza di Oliver Kragl dal ritiro di Tarvisio è passata in secondo piano. Segno che ormai il popolo foggiano si fida ciecamente delle scelte di Boscaglia. Se Curcio decidesse di rimanere e di non andare a rinforzare una concorrente del Catanzaro davvero si potrebbe parlare di un Foggia da Pole Position e intanto sembra che il mercato non sia finito qui.