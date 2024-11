Serie C/A, tensione Triestina: tecnico strattona calciatore (Video)

Tensione alle stelle in casa Triestina (ultima in classifica nel Girone A della Serie C), come dimostra l’episodio avvenuto durante la partita casalinga con la Giana Erminio di venerdì 8 novembre, persa 1-0 dai giuliani.

L’espulsione del giocatore alabardato Raimonds Krollis ha scatenato l’ira del tecnico Pep Clotet, il quale, furioso, ha lasciato l’area tecnica per strattonare visibilmente il calciatore lettone.

Il club è intervenuto duramente sull’accaduto: “In seguito all’episodio avvenuto a bordo campo durante la partita contro la Giana Erminio, l’US Triestina ribadisce che azioni di questo tipo sono inaccettabili e non rispecchiano i valori del club. Il calcio produce emozioni potenti, ma, a prescindere dalle circostanze, i valori fondamentali di rispetto e dignità non possono essere compromessi. Il club sta adottando le misure necessarie per valutare adeguatamente la situazione e garantire un ambiente adeguato per i nostri giocatori che rispecchi gli standard desiderati”.

La società fa così sentire la propria posizione, lasciando intendere che verranno presi provvedimenti per evitare il ripetersi di simili episodi.

