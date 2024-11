Serie B: Zaffaroni è il nuovo allenatore del Südtirol

Il Südtirol ha annunciato di aver sollevato Federico Valente dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società ha comunicato la nomina di Marco Zaffaroni come nuovo tecnico della formazione biancorossa.

Zaffaroni, nato a Milano il 20 gennaio 1969, ha iniziato la carriera da allenatore nel 2009-2010 come vice del Perugia. Nel 2022 ha esordito in Serie A alla guida dell’Hellas Verona, dopo diverse esperienze in Serie B e C con squadre come Monza, Albinoleffe e Cosenza. La scorsa stagione ha allenato la Feralpisalò in Serie B, subentrando a Stefano Vecchi il 23 ottobre 2023. Zaffaroni ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Il nuovo allenatore guiderà il primo allenamento martedì 5 novembre. A completare lo staff tecnico, Alessandro Gazzi, che assumerà il ruolo di viceallenatore. L’ex centrocampista, nato a Feltre (Belluno) il 28 gennaio 1983, ha giocato per Treviso, Lazio, Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria, concludendo la carriera nel 2021. Successivamente ha intrapreso un percorso da collaboratore tecnico con l’Alessandria e da viceallenatore nel Torino U17.

Zaffaroni potrà inoltre contare su Nicolò Cherubin come collaboratore tecnico e sull’intero staff esistente.

