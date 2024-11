Riforma statuto Figc: Balata approva secondo consigliere per Lega B

Al termine dell’Assemblea federale straordinaria, che ha visto l’approvazione unanime della riforma dello statuto federale da parte di tutte le società di Serie B, il presidente della Lega B Mauro Balata ha espresso soddisfazione per l’introduzione del secondo consigliere per la Lega B.

“Approviamo con favore l’arrivo del secondo consigliere”, ha dichiarato Balata, sottolineando l’impegno della Lega nella valorizzazione dei giovani calciatori. “In questi anni ci siamo concentrati molto sulla crescita dei giovani e il nostro contributo verso l’erario è aumentato, nonostante il calcio italiano non stia vivendo un momento particolarmente positivo”.

Balata ha ringraziato le società per i sacrifici fatti: “Abbiamo destinato tutte le risorse del minutaggio ai giovani italiani, contribuendo anche alle altre leghe. I giovani che passano in Lega Pro ricevono un sostegno importante per gli stipendi, e anche la Serie A ha beneficiato del nostro supporto. Nonostante la contrazione generale del calcio italiano, i nostri introiti sono aumentati”.

Il presidente ha poi evidenziato l’urgenza di introdurre un sistema di tax credit per sostenere gli investimenti delle società: “Le spese per migliorare le strutture e i settori giovanili vanno incentivate, soprattutto in un momento di riduzione delle risorse complessive per il calcio nazionale. È importante ricordare che la Serie B è il secondo contributore erariale, un segno tangibile del nostro impatto positivo”. Infine, Balata ha auspicato una riforma della Legge Melandri, “da rivedere per lo sviluppo dell’intero sistema calcio”.

