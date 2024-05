Serie B, Venezia-Cremonese è la finale dei playoff

La Cremonese di Stroppa elimina il Catanzaro con un netto 4-1 nella semifinale di ritorno, e dopo il pareggio per 2-2 dell’andata (2-2) si qualificando per la finale playoff di Serie B. Vazquez apre le marcature al 12′ con un tiro perfetto dal limite dell’area, segue il raddoppio di Buonaiuto al 19′ con una mezza rovesciata. Coda segna il terzo gol al 37′ dopo una grande azione di Antov, e Sernicola chiude il poker al 69′. In finale, i lagunari affronteranno il Venezia.

