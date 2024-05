Eccellenza, spareggi nazionali: Vigor Lamezia-Bisceglie, diretta su Antenna Sud

Il Bisceglie non ha ancora perso le speranze di approdare in Serie D. Dopo aver perso la finale pugliese con l’Ugento, tutto passa dagli spareggi nazionali. Per la semifinale di andata, la squadra di Pino Di Meo sarà di scena a Lamezia per affrontare la Vigor. La gara, in programma alle 16.00 di domenica 26 maggio sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud.

Seguici su:

– 📺 Canale 14 del digitale terrestre

– 💻 Streaming su www.antennasud.com

– 📱 Diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author