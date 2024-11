Serie B, squalificati sette giocatori e un operatore sanitario

Il giudice sportivo di Serie B ha inflitto una giornata di squalifica a diversi protagonisti del campionato. Stefano Cella (Mantova), Gregoire Defrel (Modena) e Idrissa Toure (Pisa) sono stati fermati per “essersi resi responsabili di un fallo grave di giuoco”. Stessa sanzione per Marco Varnier (Juve Stabia), espulso per “un intervento falloso su un avversario in una chiara occasione da rete”.

Stop di una giornata anche per i diffidati Simone Branca (Cittadella), Aldo Florenzi (Cosenza) e Simone Santoro (Modena), giunti al limite di ammonizioni.

Squalifica per una giornata all’operatore sanitario Mario Aurino (Juve Stabia), reo di aver “contestato platealmente una decisione arbitrale” al 34° del secondo tempo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author