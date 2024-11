Serie A, giudice sportivo: stop a Gasperini e 5 calciatori

Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto due giornate di squalifica a Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. Il tecnico è stato punito per aver rivolto “epiteti insultanti” al quarto ufficiale durante la gara, un comportamento proseguito anche mentre lasciava il campo. Oltre alla squalifica, Gasperini dovrà pagare un’ammenda di 10mila euro.

Squalifica di una giornata e ammenda di 5mila euro per Alberto Dossena del Como, sanzionato per proteste e per aver colpito un avversario al volto durante il secondo tempo.

Stop di una giornata anche per Tommaso Pobega del Bologna, espulso per doppia ammonizione, e per Jaka Bijol (Udinese), Armando Izzo (Monza) e Niccolò Pisilli (Roma), tutti già diffidati.

