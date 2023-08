Serie B: risultati 3a Giornata, Venezia e Catanzaro a -2 dal Parma

RISULTATI 3a GIORNATA

Martedì 29 agosto

Ascoli-FeralpiSalò 3-0

29′ Manzari (A), 31’ Rodriguez (A), 77” rigore Mendes (A)

Cosenza-Modena 1-2

12′ Tutino (C), 43′ Strizzolo (M), 88’ Abiuso (M)

Pisa-Parma 1-2

14′ Bonny (PA), 86’ rigore Valoti (PI), 90’+5’ Colak (PA)

Reggiana-Palermo 1-3

7′ Lucioni (P), 65’ Lanini (R), 71’ Segre (P), 90’+6’ Soleri (P)

Mercoledì 30 agosto

Bari-Cittadella 1-1

6’ Nasti (B), 89’ Pavan (C)

Catanzaro-Spezia 3-0

52’ Biasci (C), 59’ autorete Nikolau (C), 73’ Pompetti (C)

Sampdoria-Venezia 1-2

46’ Pedrola (S), 76’ Gytkjaer (V), 89’ Tessmann (V)

Ternana-Cremonese 0-1

65’ Coda (C)

Sudtirol-Brescia rinviata

Como-Lecco rinviata

CLASSIFICA

Parma 9

Venezia 7

Catanzaro 7

Modena 6

Bari 5

Palermo 4

Sudtirol 4

Cosenza 4

Cremonese 4

Cittadella 4

Pisa 3

Ascoli 3

Spezia 1

Reggiana 1

Sampdoria (-2) 1

Como 1

Ternana 0

FeralpiSalò 0

Brescia 0

Lecco 0

Brescia e Lecco tre partite in meno

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp