Pavan agguanta il Bari all’89’: sfuma il primo successo casalingo

Un colpo di testa di Pavan nei minuti finali, arrivato subito dopo l’infortunio di Di Cesare nega al Bari la gioia del primo successo in casa davanti ai 22500 del San Nicola. Finisce 1-1 con il difensore che risponde al gol di Nasti al 5’ del primo tempo.

Mignani propone Di Cesare per Zuzek e Maita e Koutsoupias per Benali e Bellomo rispetto alla formazione di Cremona. 4-3-1-2 con il barlettano Cassano dietro le punte per il Cittadella.

Al 6’ il vantaggio biancorosso: Koutsoupias da il via all’azione, Sibilli si fa trovare a destra ed effettua il traversone che l’attaccante proveniente dal Milan spedisce di testa alle spalle di Kastrati eludendo la marcatura di Pavan. Lo stesso Nasti al minuto 17 conclude alto dopo aver saltato Frare con un bel sombrero. Primo tiro verso la porta del Cittadella al minuto 25, quando Pavan ci prova di testa su assist di Branca. Nessun problema per Brenno nell’alzare sopra la traversa. Cassano illumina il Cittadella e al minuto 30 colpisce il palo con un gran tiro a giro sul secondo palo a Brenno battuto. Sul capovolgimento di fronte Sibilli sfiora il raddoppio colpendo da buona posizione: la difesa del Cittadella si salva. Bari pimpante al 42’: Dorval e Sibilli sfondano da destra, traversone basso per Nasti ci prova: la sfera torna a Morachioli che la manda di pochissimo fuori.

Il Cittadella è ancora nei piedi di Cassano: il 10 dei veneti al 12’ della ripresa trova l’opposizione da distanza ravvicinata di Vicari che al 17’ si ripete su Pandolfi. Di Cesare si fa male e resta in campo solo per onor di firma. Brenno salva i suoi al 43’ su un colpo di testa di Pandolfi ma non può nulla su quello di Pavan che inchioda il risultato sul pareggio a un minuto dal novantesimo. Non accade nulla nei nove minuti di recupero e adesso la testa va agli ultimi giorni di mercato e alla Ternana.

