Manfredonia, il nuovo ds è Livio Scuotto

Il Manfredonia cambia volto dal punto di vista dirigenziale: è fatta per l’arrivo di Livio Scuotto come nuovo Direttore Sportivo dei dauni. All’ex Afragolese il compito di sistemare una squadra che al momento non sembra all’altezza della categoria e di un girone H che si prospetta rovente anche in questa stagione. E’ corsa contro il tempo per il nuovo incaricato vista l’imminente chiusura del calciomercato e il probabile rivoluzionamento della rosa.

