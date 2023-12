Serie B, giudice sportivo: stop a 6 calciatori, 1 turno a Menez

Sono sei i giocatori fermati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di Serie B dopo le gare della 19a Giornata. Si tratta di Jeremy Menez del Bari, unico espulso, e di Duccio Degli Innocenti (Lecco), Alejandro Falletti (Ternana), Facundo Gonzalez (Sampdoria), Rachid Kouda (Spezia) ed Edoardo Pieragnolo (Reggiana), che erano diffidati. È stato squalificato per un turno anche l’allenatore del Palermo, Eugenio Corini, che era in diffida.

