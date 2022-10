Antonio Giua della sezione di Olbia dirigerà Venezia-Bari, sfida valida per l’8a Giornata del campionato di Serie B. Nato a Sassari l’11 marzo del 1988, originario di Calangianus, nel 2014 approda al CAN Lega Pro rimanendovi per tre anni. Si distingue grazie a ottimi arbitraggi conquistando anche il premio Luca Colosimo. Nel 2017 il salto in Serie B. Il 24 febbraio 2016 ha conseguito la laurea in ingegneria gestionale all’Università di Pisa. Nel periodo degli studi ha fatto parte della sezione della città toscana. Tornato alla sezione di Olbia, ha esordito in B dirigendo Ascoli-Pro Vercelli. Il 24 febbraio 2018 ha fischiato per la prima volta in Serie A in Bologna-Genoa.

Questi gli arbitri designati per l’8a Giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 8 ottobre alle 14.00:

Ascoli-Modena: Serra di Torino (Vono-Fiore/Leone; Nasca-Cipressa)

Brescia-Cittadella: Miele di Nola (Berti-Garzelli/ Luongo; La Penna-Di Iorio)

Como-Perugia (domenica 9 ore 16.15): Gariglio di Pinerolo (Gualtieri C.-Ricci/Bordin; Marini-Baroni)

Frosinone-Spal (ore 16.15): Camplone di Pescara (Laudato-Vigile/Pascarella; Abbattista-Colarossi)

Genoa-Cagliari (venerdì 7 ore 20.30): Marchetti di Ostia (Palermo-Perrotti/Di Marco; Mazzoleni-Baccini)

Pisa-Parma: Pairetto di Nichelino (Pagliardini-D’Ascanio/Mirabella; Marinelli-Scatragli)

Reggina-Cosenza (ore 16.15): Valeri di Roma (Imperiale-Politi/Collu; Paterna-Margani)

Sudtirol-Benevento (domenica ore 16.15): Meraviglia di Pistoia (Preti-Fontemurato/Kumara; Zufferli-Gualtieri M.)

Ternana-Palermo: Manganiello di Pinerolo (Liberti-Cipriani/Andreano; Di Martino-Lombardi)

Venezia-Bari: Giua di Olbia (Del Giovane-Rossi C./Di Graci; Di Paolo-Affatato).