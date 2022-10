Serie C: Colpo alla testa, calciatore in ospedale con elicottero

La partita tra Fiorenzuola e Lucchese, in programma alle 15.00 di mercoledì 5 ottobre e valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie C, è stata sospesa al 21’ per un brutto infortunio alla testa occorso a Nicola Anelli, attaccante classe 2004 in forza al Fiorenzuola, in seguito a un contrasto di gioco. Dopo alcuni momenti di paura, il calciatore è stato immobilizzato e trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale di Parma, dove le sue condizioni verranno ora monitorate. A seguito di comunicazioni dall’Ospedale, verrà diramato Comunicato Ufficiale.