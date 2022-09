Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo (Torino) è stato designato per dirigere la sfida del “San Vito-Mariella” tra Cosenza e Bari, valida per la 5a Giornata del campionato di Serie B. Nato proprio a Pinerolo il 28 aprile 1988, è figlio d’arte dal momento che il papà Claudio è stato arbitro negli anni Ottanta. Ha iniziato ad arbitrare nel 2004, arrivando in Serie D nel 2013 e passando in Lega Pro nel 2016. Nel 2020 è stato promosso in C.A.N. esordendo in Serie B il 4 ottobre in Pisa-Cremonese 1-1. Il 24 aprile 2021 ha debuttato in Serie A dirigendo Sassuolo-Sampdoria 1-0.

”Non è solo una questione di campo e di voti, Matteo ha da sempre dedicato la sua attività sportiva all’Ideale Arbitrale, fatto di valori non solo da vivere in sé, ma da comunicare a chi arbitro è o a chi arbitro lo diventerà. Questa continua abnegazione ha reso reale il sogno dei suoi inizi, permettendo così di guardare un po’ più in là, per averne di nuovi e più emozionanti”. È così che lo descrive la sua sezione, quella di Pinerolo.

Matteo Gariglio ha incrociato in passato due volte il Cosenza, anche se come quarto ufficiale, in Cosenza-Pordenone 0-0 nel gennaio del 2021 e in Venezia-Cosenza 3-0 nell’aprile 2021. Un solo precedente con il Bari: Monopoli-Bari 1-1 del 25 settembre 2019.

Ecco le designazioni arbitrali per le gare della quinta giornata del campionato di Serie B:

Palermo-Genoa Venerdì 09/09 20.30

Cosso

Di Gioia – Scatragli

Iv: Scatena

Var: Sacchi

Avar: Raspollini

Benevento-Cagliari Sabato 10/09 14.00

Aureliano

Mondin – Yoshikawa

Iv: Cavaliere

Var: Massimi

Avar: Di Vuolo

Cittadella-Frosinone Sabato 14.00

Ghersini

Miele D. – Barone

Iv: Bonacina

Var: Maresca

Avar: Rossi C.

Como-Sudtirol Sabato 14.00

Feliciani

Sechi – Fontani

Iv: Burlando

Var: Rapuano

Avar: Mastrodonato

Cosenza-Bari Sabato 14.00

Gariglio

Zingarelli – Miniutti

Iv: Ancora

Var: La Penna

Avar: Vecchi

Modena-Brescia Sabato 14.00

Minelli

Vigile – Trasciatti

Iv: Bordin

Var: Abbattista

Avar: Rocca

Parma-Ternana Sabato 14.00

Paterna

Gualtieri C. – Ricci

Iv: Sfira

Var: Nasca

Avar: Colarossi

Pisa-Reggina Sabato 14.00

Serra

Ranghetti – Vivenzi

Iv: Crezzini

Var: Fourneau

Avar: Perenzoni

Perugia-Ascoli Sabato 16.15

Piccinini

Tolfo – Di Monte

Iv: Madonia

Var: Dionisi

Avar: Ferrieri Caputi

Spal-Venezia Domenica 11/09 16.15

Manganiello

Vono – Cavallina

Iv: Fiero

Var: Nasca

Avar: Rutella