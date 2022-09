CASTELLANA – Polli, conigli, cornetti, maritozzi e tanta satira politica.

Castellana Grotte si riempie di gente nella due giorni del 7 e dell’8 settembre,

quella che coincide con la storica festa della Madonna del Caroseno e la

sua secolare fiera. La 66esima sagra del pollo, organizzata da

amministrazione comunale e confcommercio ha presentato 10 vetrine in

veste satirica, dalla politica nazionale a quella locale, tra il serio e

il faceto, con uno spunto di riflessione offerto dai vetrinisti anche

sul conflitto in Ucraina che sta mettendo in ginocchio l’Europa. Il

tutto tra le macellerie che dopo due anni hanno rimesso a disposizione

gli spazi esterni per permettere ai clienti di consumare cibo stando

seduti all’aria aperta. Contestualmente si è svolta anche la Sagra del

Cornetto e del Maritozzo, che ha mosso i primi passi nel 1992 alla

Pasticceria Chantilly. Un appuntamento ormai imperdibile per i più

golosi. Tornando alle vetrine ad aggiudicarsi il primo premio è stata la

macelleria Ivone con “Chickus”, una rappresentazione satirica della

politica nazionale vista in chiave circense.