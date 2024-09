Serie B, 5a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 5a GIORNATA

Venerdì 13/09/2024

CESENA-MODENA 🟥 2-2

28’ Mendes (M), 39’ Bastoni (C), 45’+1’ rigore Shpendi (C), 55’ Zaro (C)

Sabato 14/09/2024

BARI-MANTOVA 🟥 2-0

31’ Lella (B), 89’ Mantovani (B)

BRESCIA-FROSINONE 🟥 4-0

7’ Juric (B), 19’ Juric (B), 35’ Olzer (B), 83’ rigore Moncini (B)

CITTADELLA-CATANZARO 0-0

CREMONESE-SPEZIA 1-1

33’ Collocolo (C), 65’ Hristov (S)

JUVE STABIA-PALERMO 1-3

18’ Segre (P), 43’ Henry (P), 61’ Adorante (JS), 79’ rigore Brunori (P)

Domenica 15/09/2024

CARRARESE-SASSUOLO (ore 15.00)

COSENZA-SAMPDORIA (ore 15,00)

REGGIANA-SUDTIROL (ore 15.00)

SALERNITANA-PISA (ore 15.00)

CLASSIFICA

🟢 Brescia 9

🟢 Spezia 9

🔵 Pisa 8

🔵 Juve Stabia 8

🔵 Cittadella 8

🔵 Reggiana 7

🔵 Cremonese 7

🔵 Cesena 7

⚪️ Palermo 7

⚪️ Mantova 7

⚪️ Salernitana 6

⚪️ Sudtirol 6

⚪️ Catanzaro 6

⚪️ Sassuolo 5

⚪️ Modena 5

🟠 Bari 5

🟠 Carrarese 3

🔴 Frosione 3

🔴 Sampdoria 2

🔴 Cosenza (-4) 1

Legenda

🟢 Promosse in Serie A

🔵 Playoff promozione in Serie A

🟠 Playout retrocessione in Serie C

🔴 Retrocesse in Serie C

🟥 Calciatore espulso

