Serie B, 4a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 4a GIORNATA

Sabato 31/08/2024

Sampdoria-Bari 0-0 HIGHLIGHTS

Modena-Cittadella 0-1 HIGHLIGHTS

12′ Ravasio (C)

Pisa-Reggiana 2-1 HIGHLIGHTS

22′ Tramoni (P), 49′ Bonfanti (P), 77′ Sersanti (R)

Sassuolo-Cremonese 1-4 HIGHLIGHTS

20′ Nasti (C), 31′ rigore Moro (S), 35′ Collocolo (C), 43′ Johnsen (C), 88′ Sernicola (C)

Sudtirol-Brescia 1-2 HIGHLIGHTS

12′ Adorni (B), 60′ Corrado (B), 85′ rigore Odogwu (S)

Domenica 01/09/24

Catanzaro-Carrarese (20.30)

Frosinone-Juve Stabia (20.30)

Mantova-Salernitana (20.30)

Palermo-Cosenza (20.30)

Spezia-Cesena (20.30)

CLASSIFICA

Pisa 8

Juve Stabia 7

Reggiana 7

Cittadella 7

Cesena 6

Salernitana 6

Cremonese 6

Sudtirol 6

Brescia 6

Spezia 5

Sassuolo 5

Mantova 4

Modena 4

Carrarese 3

Palermo 3

Frosinone 2

Catanzaro 2

Sampdoria 2

Bari 2

Cosenza (-4) 0

