Serie A: squalificati sette calciatori, multa per il Lecce

Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sette giocatori, tutti per un turno, in relazione alla 19ª giornata di campionato.

Tra gli espulsi, il laziale Castellanos dovrà pagare anche un’ammenda di 15mila euro per aver colpito con i tacchetti la coscia di un avversario in reazione a un fallo subito. Sanzione di 5mila euro, invece, per Danilo D’Ambrosio del Monza, colpevole di aver allontanato con i tacchetti la gamba di un avversario dopo un fallo. Per Suat Serdar del Verona, espulso per doppia ammonizione, prevista solo la squalifica.

Inoltre, per cumulo di ammonizioni in diffida, salteranno una giornata Mario Gila e Mattia Zaccagni (Lazio), Lorenzo Lucca (Udinese) e Jackson Tchatchoua (Verona).

Multe ai club e sanzioni accessorie

La Lazio è stata multata con 20mila euro per l’uso di un laser contro il direttore di gara, il lancio di fumogeni nel settore avversario e l’uso di petardi e fumogeni sul campo. La Roma dovrà pagare 10mila euro per episodi simili, mentre Genoa e Napoli sono stati sanzionati rispettivamente con 5mila e 3mila euro per il ritardo nell’inizio del secondo tempo. Il Genoa dovrà inoltre versare altri 2mila euro per il lancio di un fumogeno in campo, e il Lecce 1.500 euro per lo stesso motivo, avvenuto prima della gara.

Infine, una giornata di squalifica è stata inflitta al fisioterapista della Roma, Aldo Lacopo, per atteggiamenti provocatori che hanno contribuito ad alimentare il clima di tensione dopo un fallo di gioco.

