Taranto, Marcel Vulpis chiarisce: “Su Apex distorta la realtà”

Marcel Vulpis, Chief Growth Officer di Apex Capital Global LLC, interviene per chiarire alcuni aspetti. “Sono in costante contatto con Mark Campbell già dalla fine di novembre su temi legati alla comunicazione e non è vero che sono bloccato da una settimana. Anzi, collaboriamo attivamente per la parte di mia competenza”.

Vulpis respinge le voci di un’azienda paralizzata: “Questa idea di un’Apex bloccata o non operativa è una visione distorta della realtà. A Taranto si vive troppo spesso di ‘voci’ e non di fonti verificate, come invece sarebbe opportuno”.

Il CGO conferma che la trattativa resta aperta, ma assicura trasparenza qualunque sia l’esito: “Anche nel caso, eventuale, di una conclusione non positiva, che ovviamente non auspichiamo, Apex organizzerà un momento di confronto con media e tifosi e riporterà gli esiti finali alle istituzioni, per rispetto e responsabilità verso la comunità di Taranto”.

