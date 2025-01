Altamura, anche Michele Grande verso il rinnovo

L’Altamura blinda i suoi pezzi pregiati. Dopo il rinnovo di Dipinto, anche Michele Grande è ai dettagli per un rinnovo fino al 2027. Il centrale classe 2003 ha collezionato finora 11 presenze, condite da 2 gol e 2 assist. E’ la dimostrazione di come la dirigenza stia lavorando costantemente per il futuro. Inoltre il direttore sportivo Andrea Grammatica è a caccia di un attaccante di esperienza per provare a fare un nuovo salto di qualità.

