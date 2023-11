Serie A: Napoli, Walter Mazzarri nuovo allenatore

“Bentornato Walter”. Così Aurelio De Laurentiis, sul suo profilo ufficiale di X, ha ufficializzato il ritorno di Mazzarri a Napoli, che ha firmato fino al termine della stagione. Superato Igor Tudor, dato a lungo in vantaggio dopo l’esonero di Rudi Garcia, salutato con una nota apparsa sul sito: “La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi”. Mazzarri, che a Napoli ci è già stato per quattro stagioni, è adesso atteso da un calendario tutt’altro che semplice: alla ripresa subito una trasferta ostica in casa dell’Atalanta, poi Real Madrid, Inter e Juventus, quest’ultima nella serata dell’8 dicembre. Poi Braga, Cagliari, Frosinone e Roma prima del Natale.

