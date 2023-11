Serie A: giudice sportivo, un turno a Ramadani

Olivier Giroud, attaccante del Milan, per due turni dal giudice sportivo dopo l’espulsione nel match con il Lecce. Il francese aveva protestato nei confronti dell’arbitro Abisso per un mancato, a suo avviso, fischio per un fallo di mani di Pograncic al limite dell’area di rigore giallorossa. Altri cinque calciatori sono stati fermati dopo le gare della 12a Giornata, ma per un turno: si tratta si De Roon (Atalanta), Faraoni (Verona), Luis Alberto (Lazio), Ramadani (Lecce) e Ranieri (Fiorentina).

