Serie A: Giudice sportivo, multa di 4.000 euro al Lecce

In riferimento alle partite dell’ultima giornata di campionato, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata Dodò (Fiorentina), Koopmeiners (Atalanta), Marin (Empoli) e Nikolaou (Spezia). Un turno di squalifica anche per i due membri degli staff tecnici di Roma e Sampdoria, Giovanni Cerra e Vincenzo Sasso. Per quanto riguarda le società, ammende per Atalanta (5mila euro), Lecce (4mila, per avere i suoi sostenitori lanciato nel recinto di gioco due petardi e due fumogeni), Cremonese, Lazio e Sassuolo (3mila).