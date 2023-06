Insieme ai 15 dei 17 imputati, assolta anche la Ferrotramviaria. Chiuso il processo ai vertici dell’azienda per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta a binario unico Andria-Corato in cui morirono 23 persone e ne rimasero ferite altre 51. Durissima requisitoria del pm. Drammatiche le reazioni dei parenti delle vittime in aula.



