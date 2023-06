Palese, cadavere in mare: è il guardiano notturno di un lido

BARI – Le sue scarpe e i suoi effetti personali sarebbero stati trovati sulla spiaggia dal titolare del lido ma di lui, del guardiano notturno, non c’era traccia. È questo il dettaglio che lo ha messo in allarme e lo ha portato a chiamare i soccorsi, capitaneria, vigili del fuoco e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Bari che hanno immediatamente avviato le ricerche. E così, nella tarda mattina è stato individuato, nella acque antistanti il lungomare di Palese, non molto lontano dal luogo della scomparsa, il cadavere dell’uomo, un 60enne barese. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il guardiano, in servizio dalle 19 alle 7 di mattina al Lido Caladoro, questa notte sarebbe intervenuto per recuperare uno degli ombrelloni dello stabilimento balneare che, a causa del maltempo, delle forti piogge e del vento, sarebbe arrivato in acqua. In mare, la situazione non sarebbe stata delle migliori tanto da travolgere il 60enne. E così, di lui non c’è stata più traccia. Questa mattina la segnalazione prima alla Capitaneria di porto, poi, di conseguenza, ai vigili del fuoco che sono intervenuti con un elicottero e i sommozzatori. È stato proprio il velivolo a individuare l’uomo vicino a uno scoglio a largo delle acque del litorale nord barese. Sul posto è arrivato il personale del 118 e il medico legale – che ne ha stabilito il decesso- e il pm di turno della procura di Bari che adesso dovrà ricostruire, insieme agli uomini dell’Upgsp, quando accaduto al 60enne guardiano di notte.

