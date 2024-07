Senatrice Rauti in visita al Marina Militare Nastro Rosa Tour di Durazzo

La senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla difesa, ha visitato il Villaggio di Regata del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024 durante la tappa a Durazzo.

L’evento, organizzato da Difesa Servizi SpA in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto di ENIT, è diventato uno dei più importanti eventi velici a livello nazionale e internazionale.

La regata itinerante unisce valori istituzionali, sportivi, culturali e ambientali, promuovendo l’Italia e il suo patrimonio costiero. La tappa di Durazzo, denominata “Tappa del Paese delle Aquile”, rappresenta il forte legame tra Italia e Albania, paesi che condividono il mar Adriatico e coltivano rapporti di collaborazione reciproca.

Accompagnata dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, e dal Presidente di Difesa Servizi SpA, Dott. Gioacchino Alfano, la Senatrice Rauti è stata accolta dal Ministro della Difesa albanese Niko Peleshi, dal Ministro del Turismo Mirela Kumbaro e dal sindaco di Durazzo, Emiriana Sako.

“La tappa in Albania, unica all’estero, è particolarmente importante poiché veicola il valore inclusivo dello sport, sostenuto dalla Difesa in molteplici ambiti, e diffonde una cultura della Difesa che vuole fare squadra e promuovere il Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato la senatrice Rauti sottolineando l’importanza di rinsaldare i vincoli di amicizia tra Italia e Albania.

Gioacchino Alfano, presidente di Difesa Servizi SpA, ha ringraziato le autorità albanesi per l’accoglienza riservata al Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024, che oltre a diffondere i valori della Marina Militare promuove il progetto Valore Paese Italia-Fari per valorizzare il patrimonio pubblico italiano.

L’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto ha evidenziato l’obiettivo della Marina Militare di diffondere la cultura della vela e la collaborazione con la Marina albanese. Il Sindaco di Durazzo, Emiriana Sako, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione internazionale della città, mentre il Ministro del Turismo Mirela Kumbaro ha espresso l’onore di ospitare la regata. Il Ministro della Difesa albanese Niko Peleshi ha concluso evidenziando il legame storico tra Italia e Albania, rafforzato attraverso collaborazioni in vari settori.

