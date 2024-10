Scoperta discarica abusiva nel basso Salento, denunciato 47enne

I Carabinieri di Ruffano, in collaborazione con il N.I.P.A.A.F. del Gruppo Forestali di Lecce, hanno scoperto una vasta discarica abusiva in un terreno agricolo nel comune di Supersano. L’area, in completo stato di degrado, era utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, tra cui batterie esauste, pneumatici, carcasse di veicoli e persino scarti di edilizia.

L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Lecce, rientra in una serie di interventi volti a contrastare l’inquinamento ambientale. Il proprietario del terreno, un uomo di 47 anni, è stato denunciato per ricettazione, gestione e combustione illecita di rifiuti, oltre a condurre un’attività abusiva di autodemolizione.

Il sequestro dell’area ha evitato gravi rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere, proteggendo così l’ambiente e la salute pubblica.

