Una donna di 51 anni è morta e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 agosto, sulla strada provinciale che collega Sannicandro di Bari a Cassano delle Murge, nel Barese. A quanto si apprende, due auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente è al lavoro la Polizia locale di Sannicandro, coordinata dalla pm di turno Carla Spagnuolo.