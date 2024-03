Scontri Venezia-Bari, Siulp: ‘Sanzioni a chi aggredisce agenti’

“A Pisa dissi che avevamo perso tutti, ma dopo quello che è successo a Venezia ci hanno lasciati soli. Le scene di guerriglia si susseguono: prima della sfida del Penzo, quasi una decina di poliziotti sono rimasti feriti, solo pochi giorni fa stessa sorte per altri 13 agenti in Cosenza-Catanzaro. Tecentemente, addirittura dei tifosi da Praga si sono permessi di occupare una delle piazze più belle d’Italia con uno striscione che offende la nostra Polizia. Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti”.

Così Felice Romano, segretario del sindacato di Polizia Siulp. “Sembra che le istituzioni siano ostaggio di violenza e strafottenza dilaganti, non può essere accettata supinamente ed esser definita addirittura normale. Per noi non lo è, ed ecco perché ribadiamo con fermezza che a quelle norme che abbiamo suggerito alla premier Meloni nell’ultimo incontro di Palazzo Chigi, vanno aggiunte severe sanzioni amministrative collegate a quelle penali. Chi aggredisce i poliziotti o è colpito da Daspo, e chi ha la responsabilità oggettiva di tali comportamenti, deve pagare multe che consentano allo Stato di poter agire anche sui patrimoni, sulla falsa riga di quanto accade all’Agenzia delle Entrate quando persegue gli evasori”.

