Barletta, adesso la salvezza diretta dista quattro punti

BARLETTA – Il Barletta torna a perdere dopo tre risultati utili consecutivi e il ko di Palma Campania fa scivolare i biancorossi a -4 dalla salvezza diretta. Il 3-1 della Palmese, secondo il tecnico Salvatore Ciullo, è figlio di errori e ritardi sulle seconde palle nonostante il tentativo di reazione con il gol di La Monica.

La Palmese ha legittimato il suo grande momento di forma, miglior rendimento del girone H nel 2024 con sei vittorie e tre pareggi in nove partite. Barletta che non è riuscito a rientrare in partita.

Biancorossi adesso chiamati ad una sfida decisiva contro il Rotonda, proprio a +4 sulla squadra di Ciullo. Ultimi treni per la salvezza, quello di domenica prossima al Puttilli potrebbe essere uno dei più importanti.

