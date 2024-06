Scherma, a Bari l’edizione 2025 dei Campionati Italiani Assoluti

L’edizione 2025 dei Campionati Italiani Assoluti di scherma si terrà a Bari. La quarta giornata della rassegna tricolore in corso di svolgimento a Cagliari ha sancito il momento del passaggio di consegne tra il capoluogo sardo e quello pugliese.

Gli Assoluti tornano dunque a Bari a 27 anni di distanza dall’ultima volta, nel maggio del 1998. La cerimonia del passaggio della bandiera della Federazione Italiana Scherma ha visto Ariana Melis, presidente del Comitato Organizzatore Locale, e Gianmarco Tavolacci, Delegato Regionale FIS Sardegna, riconsegnare il vessillo nelle mani del Presidente federale Paolo Azzi, il quale l’ha a sua volta affidato ad Andrea Vernaleone, Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti Bari 2025, affiancato dal numero uno del Comitato Regionale Federscherma Puglia, Roberto Lippolis.

Bari, che nel corso di questa stagione è tornata ad ospitare gare nazionali, sarà dunque la casa della prima rassegna tricolore del venturo quadriennio olimpico.

“Nel ringraziare il Comitato di Cagliari per il grande lavoro svolto – ha detto Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma –, sono certo che la professionalità, l’impegno e la passione dell’organizzazione cagliaritana saranno messi in campo anche dagli amici di Bari: il capoluogo pugliese, con la sua importante tradizione schermistica, ha offerto una proposta di qualità al nostro Consiglio Federale e con la consegna della bandiera della FIS inizia ufficialmente il lavoro per i Campionati Italiani di Bari 2025”.

