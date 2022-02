TARANTO – Ladro in azione la scorsa notte nella centralissima via di Palma a Taranto, ai danni di una gioielleria. Le telecamere del sistema di sorveglianza, esterne all’attività, hanno ripreso il blitz notturno del ladro che in pochi secondi ha scassinato la vetrina a colpi di martello per poi fuggire, a quanto pare, con la refurtiva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile, che ora sarebbe sulle tracce del presunto ladro.

“Ad Aldo Lucaselli, decano della categoria dei gioiellieri, la solidarietà dei colleghi di Federpreziosi Taranto e del presidente Marcello Perri”, commentano da Confcommercio Taranto.