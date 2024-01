Santanchè, ‘Anno record in Italia per turismo religioso’

“Il 2023 ha segnato uno straordinario successo per il turismo religioso in Italia. Le politiche attuate dal ministero e dal Governo non solo sono in linea con le nostre aspettative, ma dimostrano anche la tendenza alla destagionalizzazione dell’offerta turistica. L’evento giubilare, che si terrà il prossimo anno a Roma, consoliderà i dati record del turismo religioso, offrendo un’esperienza straordinaria per i visitatori provenienti da tutto il mondo, contribuendo al tempo stesso a valorizzare e ad accrescere ulteriormente non solo il comparto ma tutta la Nazione”. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, riguardo ai dati forniti dall’Associazione Ospitalità Religiosa Italia.

