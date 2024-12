Santa Barbara, oltre 13mila interventi nel 2024 per i vigili del fuoco baresi

BARI – Oltre 13mila interventi, la maggior parte per incendi. Sono questi i numeri dei vigili del fuoco del capoluogo pugliese che nelle scorse ore hanno celebrato la Santa Patrona, Santa Barbara. Attenzione particolare durante la giornata ai colleghi che in questo anno sono caduti durante attività di soccorso. Le celebrazioni sono iniziate con la consueta deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti, nel piazzale del comando di via Tupputi. Subito dopo gli agenti hanno srotolato il tricolore dai 5 piani del castello di manovra ad opera del Nucleo Saf (speleo alpino fluviale).

