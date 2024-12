Bari, malamovida: pronta la nuova ordinanza

BARI – Sarà posticipato di un’ora lo stop alla vendita di cibo e bevande da asporto durante i giorni feriali, così come la chiusura dei dehors, con l’obiettivo di non penalizzare troppo i locali del quartiere Umbertino di Bari. Sono le anticipazioni sui contenuti della nuova ordinanza contro la mala movida fornite dal consigliere comunale e ‘sindaco della notte’, Lorenzo Leonetti, alla vigilia della scadenza dell’ordinanza che ha introdotto una regolamentazione nella zona, entrata in vigore i primi di novembre.

Il provvedimento si è reso necessario all’indomani delle continue denunce e lamentele dei residenti della zona. Episodi di schiamazzi e violenze che toglievano letteralmente il sonno. La nuova ordinanza – in lavorazione al momento a palazzo di città – viene incontro alle esigenze dei gestori dei locali che nelle scorse settimane hanno denunciato un taglio del 30 per cento delle entrate.

