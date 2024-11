San Vito dei Normanni, spaccio di droga in casa: arrestati due giovanissimi

SAN VITO DEI NORMANNI – Sorpresi in casa con la droga pronta per lo spaccio. Per questo, nella giornata di ieri, a conclusione degli accertamenti, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato due 29enni del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari operanti, nel corso di specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, avendo notato un via vai sospetto, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione di uno dei due giovani, rinvenendo sulla scrivania nella camera da letto del proprietario dell’abitazione quattro involucri in cellophane, dei quali due contenenti 10 grammi di cocaina, uno 5 grammi di marijuana e l’altro 1,5 grammi di eroina, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento; i materiali e gli stupefacenti erano posti sulla scrivania pronti per essere confezionati; i Carabinieri hanno rinvenuto anche la somma contante di 2.500,00 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio, nascosti in un armadio nella stessa camera da letto. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo formalità rito, gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Brindisi.

Gli indagati non sono da ritenersi colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge quotidianamente in tutta la provincia.

