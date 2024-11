Salento, tragedia sulla Sp4: 24enne muore in un incidente

Nicolò Cavalera, 24enne di Leverano, è morto in un incidente stradale lungo la Sp4 Campi Salentina-Squinzano, nei pressi dello stabilimento Monteco.

L’allarme è scattato alle 4:47 di domenica 24 novembre, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è intervenuta per estrarre la vittima dall’abitacolo dell’auto, una Mercedes AMG A 45 andata completamente distrutta. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Carabinieri delle stazioni di Guagnano, Veglie e Campi Salentina, insieme all’automedica di Lecce, per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica del tragico schianto, attualmente ancora sotto indagine.

