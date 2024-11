Gagliano del capo, tragico schianto: c’è un indagato per omicidio stradale

GAGLIANO DEL CAPO – C’è un indagato per la morte di Cosimo Bello, il 28enne di Gagliano del Capo deceduto nel tragico incidente stradale registrato all’alba di giovedì sulla Strada Statale 275. Si tratta del conducente del Suv che, per cause ancora in corso di accertamento, si era scontrato con il mezzo della nettezza urbana guidato dal collega dello sfortunato operaio, seduto sul lato passeggero. Il comparatore si era ribaltato su un fianco dopo il violento impatto che non aveva lasciato scampo al ragazzo, morto sul colpo.

La procura di Lecce, che procede per omicidio stradale aggravato, ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto: si tratta di un 20enne risultato positivo al test alcolemico che, secondo quanto appreso, stava rientrando a casa insieme ad un amico dopo una nottata trascorsa a Lecce. All’altezza della frazione di San Dana, il drammatico sinistro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author