San Vito dei Normanni, ladri in azione all’Oro Cash: in fuga senza bottino

SAN VITO DEI NORMANNI – Hanno prima tagliato la saracinesca armati di flex, per poi scassinare le due porte di ingresso e mettere a soqquadro il negozio. Eppure, non sono riusciti a portare via nulla i ladri in azione questa mattina all’alba nell’Oro Cash di Largo Sant’Antonio di San Vito dei Normanni. La messa in funzione del sistema di allarme unita alla resistenza delle cassaforti, hanno fatto sì che i furfanti, almeno due con volto incappucciato più un complice che li attendeva in auto, fuggissero via a mani vuote .

Ladri in azione all’Oro Cash: i precedenti tra Taranto e Brindisi

I fatti, ultimo episodio di un fenomeno già registrato tanto in provincia di Brindisi quanto nel tarantino nelle ultime settimane, pochi minuti dopo le 4 di oggi, sabato 23 novembre. Con un flessibile, i ladri hanno prima “tagliato” la saracinesca, per poi scassinare le due porte di ingresso. Una volta dentro, con il sistema di allarme in funzione, è possibile che i criminali non siano riusciti ad avere il tempo di portare via gioielli e preziosi, limitandosi ad asportare le telecamere di sorveglianza prima di fuggire via. Sul posto, il proprietario dell’attività e i carabinieri della locale compagnia, ora sulle tracce della banda. Potrebbe trattarsi dello stesso gruppo che, tra ottobre e novembre, aveva preso di mira i Compro oro e le gioiellerie tra Palagianello, Grottaglie, Francavilla Fontana e Mesagne. Per fortuna, nel caso di San Vito, non è stato portato via nulla. I ladri sono fuggiti via a mani vuote. Indagini da parte dei militari.

