San Vito dei Normanni, i problemi della ripartenza scolastica

SAN VITO DEI NORMNANI – Primi giorni di ripartenze per la scuola tra numerose difficoltà burocratiche e organizzative tra dad e presenza per una situazione in continua evoluzione e con un’alta gestione di casi e tracciamenti che tocca non solo gli studenti ma anche tutti i dipendenti del sistema scolastico da docente ai collaboratori. Per fare il punto di queste impegnative giornate siamo entrati nel liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano.