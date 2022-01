Brindisi, no Tap-Snam contro gas

Dura presa di posizione del movimento no Tap-Snam di Brindisi che esprimono perplessità sulla scelta dell’Unione europea di avvallare la strada relativa all’uso del gas che tocca il territorio brindisino sul passaggio del gasdotto e sulla riconversione della centrale Enel di Cerano annunciando anche una mobilitazione per il prossimo mese di febbraio con una richiesta di coinvolgimento del territorio e la presenza delle associazioni negli incontri che toccano questi temi fondamentali per il futuro economico e ambientale del territorio brindisino e non solo.