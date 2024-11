San Severo dedica un largo a Celeste Palmieri, vittima di femminicidio

La giunta comunale di San Severo, su proposta della sindaca Lydia Colangelo, ha approvato l’intitolazione di un larghetto a Celeste Rita Palmieri, la donna uccisa lo scorso 18 ottobre dal marito, che si è poi suicidato. Nonostante fosse munito di braccialetto elettronico e sottoposto al divieto di avvicinamento, l’uomo ha sorpreso la moglie all’esterno di un supermercato, sparandole per poi togliersi la vita poco distante.

“È un atto dovuto e doveroso della città nei confronti di una sfortunata concittadina vittima di femminicidio – ha dichiarato la sindaca Colangelo –. Abbiamo scelto la data del 25 novembre per l’inaugurazione, in quanto simbolica: è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Celeste Palmieri non poteva essere dimenticata”.

Il larghetto scelto, situato a poche decine di metri dall’abitazione della vittima, era un luogo frequentato dalla donna, come hanno raccontato i suoi figli Giuseppina, Adriana, Giovanni, Alessia e Matteo. Sarà collocata anche una panchina accanto alla targa commemorativa con la scritta: “In memoria di Celeste Rita Palmieri, vittima di femminicidio il 18 ottobre 2024”.

Alla cerimonia parteciperanno il vescovo di San Severo, Mons. Giuseppe Mengoli, e il parroco della Chiesa Divina Provvidenza, don Pietro Fabbrizio. Invitati i residenti e le scolaresche del quartiere, in particolare quelle frequentate dai figli e dai nipoti della donna. Un’iniziativa simbolica per non dimenticare e ribadire l’impegno della comunità contro la violenza sulle donne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts