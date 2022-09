San Giovanni Rotondo (FG) – Stas non vede l’ora di tornare in Ucraina, anche se c’è la guerra. Il giovane di 27 anni è giunto a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo nell’aprile del 2022 insieme alla madre Alina per fuggire dal conflitto bellico e trovare cure più efficaci per la sua malattia.