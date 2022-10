SAN FERDINANDO – Sarebbe stato individuato l’uomo che giovedì scorso avrebbe tentato di uccidere un agricoltore a San Ferdinando di Puglia, nella Bat. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un 60enne con precedenti penali, fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le indagini sarebbe stato lui ieri a ferire con tre colpi di pistola l’agricoltore 37enne nella cittadina della sesta provincia al culmine di quello che gli inquirenti ritengono “un violento litigio”. Stando a quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla procura di Foggia, il 60enne, anche lui agricoltore, giovedì scorso sarebbe andato in campagna con il 37enne contro il quale avrebbe sparato tre proiettili, due alle cosce e uno all’addome. Sulle cause del gesto e sulle motivazioni del diverbio sono in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti da parte degli inquirenti. Il ferito non è in pericolo di vita ma la sua prognosi resta riservata dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Il 60enne, invece, è stato accompagnato nel carcere del capoluogo foggiano.