Sampdoria, verso l’esonero Pirlo. Col Bari un nuovo allenatore

La prima panchina a saltare in Serie B, forse un po’ a sorpresa, è quella della Sampdoria: Andrea Pirlo, tecnico alla guida dei blucerchiati dalla passata stagione, non guiderà più la squadra. Fatali, in particolare, il magro bottino delle prime tre giornate di questo campionato (un punto racimolato appena) e la sconfitta maturata all’Arechi contro la Salernitana. Col Bari, dunque, ci sarà un altro tecnico nella sfida casalinga di sabato prossimo al Ferraris (prende quota il nome di Sottil): l’obiettivo è anche quello di abbandonare l’ultimo posto in classifica, al momento condiviso proprio coi biancorossi.

