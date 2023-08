Lecce- Malumori nella coalizione di Centrosinistra. Questo si evidenzia nel comunicato stampa diramato in queste ore dal Coordinamento Città di Lecce

Coordinamento provinciale di La Puglia in Più. Gli esponenti del movimento con a capo il senatore Dario STEFÀNO non prenderanno parte al vertice del centro sinistra per mettere sul tavolo i nomi papabili alla poltrona di primo cittadino. Traballa Salvemini insomma, che secondo quanto scritto nella nota, non sarebbe il nome in grado a garantire una sintesi. “Non parteciperemo alla nuova riunione convocata da Carlo Salvemini il 21 agosto, così come peraltro anticipato più volte, e per tempo, anche direttamente allo stesso sindaco.

Consideriamo questo appuntamento poco utile e forse, in qualche modo, anche inopportuno poiché rischia di manifestarsi come una forma di pressione.

È noto a tutti, infatti, che i diversi partiti e movimenti politici – Partito Democratico in primis – che compongono la attuale maggioranza che sostiene il governo della città capoluogo sono tuttora impegnati in una delicata fase di discussione interna, in ordine alle determinazioni da assumere in vista della tornata elettorale del 2024.

Si tratta di una fase delicata per la individuazione delle priorità sulle cose da fare e sui ritardi da colmare.

Pertanto, forzare i tempi di queste discussioni interne ai gruppi finirà con il rendere ancora meno agevole la tenuta e la portata a compimento di un percorso che già appare palesemente complicato e attraversato da malumori.”

