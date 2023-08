Sabato sera di sangue, perdono la vita due centauri salentini

Due tragedie a distanza di poche ore in Salento. Il primo incidente si è registrato alle 20.30 sulla provinciale 68 che collega Casarano a Taviano, all’altezza di Melissano. Nello scontro tra una Ford, condotta da una donna, e una moto, ha perso la vita il centauro Giuseppe Santantonio, di 36 anni, di Racale. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all’uomo morto sul colpo. Qualche ora più tardi, alle 22.30, si è registrato il secondo sinistro, questa volta sulla provinciale che collega San Cataldo a Lecce, all’altezza di San Ligorio. Anche in questa circostanza, nell’impatto tra un veicolo ed una moto, ha perso la vita il 32enne in sella al due ruote. Per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

