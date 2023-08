Pietragalla: incendio nei pressi della zona industriale

PIETRAGALLA (PZ) – I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 14.10 circa, sono intervenuti a San Nicola di Pietragalla per un incendio boschivo. I VV.F. sono stati allertati dalle numerose telefonate pervenute alla Sala Operativa al numero 115. Hanno immediatamente inviato due squadre oltre a un’autobotte. Sul posto si è anche recato il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per coordinare l’intervento di due elicotteri.

L’incendio è stato particolarmente complesso a causa della sua vicinanza all’insediamento industriale, ma grazie all’intervento tempestivo è stato evitato il coinvolgimento di diversi capannoni presenti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada, un’autobotte e un’autovettura, per un totale di quattordici unità. Sul posto erano presenti anche Carabinieri, Polizia Locale e il Consorzio di Bonifica.

