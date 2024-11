Salento: uomo trovato morto in mare a Torre Lapillo

Antonio Fantastico, 76enne residente a Salice Salentino (Lecce), è stato trovato senza vita nelle acque di Torre Lapillo, nei pressi dello stabilimento Stella Maris. La famiglia aveva segnalato la sua scomparsa nel pomeriggio di sabato 16 novembre, preoccupata anche per una patologia neurodegenerativa che affliggeva l’anziano. Le ricerche, avviate immediatamente dai carabinieri, si sono concluse nella notte con il tragico ritrovamento. Il corpo è stato trasferito all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertare le cause della morte.

